В Казахстане рассказали о раненых, не понимавших казахский и русский языки

В числе обратившихся в медицинские учреждения в ходе беспорядков в Казахстане были люди, которые не говорили ни на казахском, ни на русском языках, а после получения помощи без разрешения покидали больницы.

Об этом сообщила директор департамента по связям с общественностью министерства здравоохранения Асель Артакшинова, передает РИА Новости.

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«Были случаи, когда пострадавшие не понимали и не отвечали на вопросы медиков на государственном, русском языках и после получения медицинской помощи без разрешения покидали медицинские организации, даже уходили из реанимаций в сопровождении неизвестных вооруженных лиц», — сказала она на пресс-конференции.