Пассажиров международного аэропорта Киев эвакуировали из-за минной угрозы

Сотрудники полиции и службы безопасности международного аэропорта Киев (Жуляны) в субботу эвакуировали пассажиров из-за сообщения о взрывном устройстве на территории авиапредприятия.

В настоящий момент, как передает телеканал «Украина-24», все пассажиры находятся на улице у здания аэропорта. Кроме того, уточняется, что информация о минировании поступила от анонима.

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Сообщения о взрывном устройстве в этом аэропорту многократно поступали и ранее. Проверки подтверждали, что все они были ложными.