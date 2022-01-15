Токаев отменил чрезвычайное положение в Актюбинской области Казахстана

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев своим указом в субботу отменил с 07:00 (04:00 мск) 16 января чрезвычайное положение в Актюбинской области. Об этом сообщила в пресс-служба главы государства.

«Отменить с 07 часов 00 минут 16 января 2022 года чрезвычайное положение в границах Актюбинской области, веденное указом президента Республики Казахстан от 5 января 2022 года № 738 «О введении чрезвычайного положения в Актюбинской области», — говорится в сообщении.

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