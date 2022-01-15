В Казахстане полным ходом идет «чистка» власти от родственников Назарбаева

В Фонде национального благосостояния «Самрук-Қазына» официально подтвердили освобождение с постов двух зятьев Назарбаева, пишут местные СМИ.

Сообщается, что уволенный Досанов приходится мужем младшей дочери первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева – Алие Назарбаевой, а Шарипбаев – старшей – Дариге Назарбаевой.

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Кроме того, они покидают руководящие посты в крупных нацкомпаниях: Димаш Досанов уходит из «КазТрансОйл», Кайрат Шарипбаев – из QazaqGaz.

На днях работу фонда неожиданно раскритиковал Токаев:

«Если фонд «Самрук Казына» нельзя реформировать, его не должно быть в нашей экономике», — заявил он на заседании парламента.

Старшая дочь Назарбаева, как мы уже писали, — «на больничном», а его племянник — замглавы Комитета нацбезопасности — находится в «отпуске».