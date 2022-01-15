Лукашенко: операция ОДКБ в Казахстане — «сигнал всем», кто «точит меч» по периметру белорусско-российской границы

Угрозы, с которыми столкнулся Казахстан, являются общими для большинства государств на постсоветском пространстве. Об этом президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на встрече с миротворческим контингентом, завершившим миссию в Казахстане, передает БЕЛТА.

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Глава государства приветствовал военнослужащих на родной земле, отметив успешное завершение миротворческой операции ОДКБ в Казахстане по урегулированию кризисной ситуации.

«Мы понимаем, что события в братской нам республике — очередная попытка внешнего вмешательства во внутренние дела независимых государств, а угрозы, с которыми столкнулся Казахстан, являются общими для большинства государств на постсоветском пространстве», — сказал Александр Лукашенко.

Лукашенко также заявил, что операция ОДКБ в Казахстане «стала сигналом всем», кто «точит меч» по периметру белорусско-российской границы.