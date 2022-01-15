«Колониальное прошлое»: король Нидерландов отказался ездить на золотой карете

Король Нидерландов Виллем-Александр заявил, что больше не будет использовать золотую карету XIX века на торжественных церемониях, потому что она украшена изображениями, которые можно трактовать как расистские и прославляющие колониальное прошлое. Об этом сообщает британская служба ВВС.

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Одно из изображений на стенах королевской кареты называется «Дань из колоний». Оно изображает нескольких азиатов и африканцев, преподносящих дары белой женщине, символизирующей Нидерланды. При этом один из дарителей стоит на коленях. В то же время рядом с женщиной находится мужчина, который дает мальчику книгу, что якобы символизирует «дар цивилизации».

Король Виллем-Александр заявил, что данное изображение на карете может быть оскорбительным для многих людей, а также призвал граждан страны прийти к единой оценке колониального прошлого государства. Он подчеркнул, что простыми запретами исторических символов и объектов эту проблему невозможно решить.