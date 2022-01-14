В Белом доме спрогнозировали сроки российского вторжения в Украину

Белый дом определил сроки вторжения РФ в Украину. По словам представителя американской администрации Джен Псаки, оно может начаться в середине января-февраля.

«Мы обеспокоены, что российское правительство готовит вторжение… Мы видели это раньше, это возвращает нас в 2014 год, включая саботаж и информационные операции по обвинению Украины в подготовке неизбежных атак на российские силы на востоке Украины и российские военные планы начать такую активность за несколько недель до военного вторжения, которое может начаться между серединой января и серединой февраля», — заявила Псаки на брифинге (цитата по РИА Новости).

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По ее словам, Россия может сфабриковать повод для такого вторжения.