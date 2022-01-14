Сенатор США подготовил список жестких антироссийских санкций на случай вторжения Москвы в Украину

Новый проект санкций против России в случае вторжения в Украину представил член комитета по иностранным делам Сената Конгресса США Марко Рубио (республиканец от штата Флорида). В законопроекте, который называется «Закон о сдерживании авторитарных военных действий 2022», упоминаются и первые лица государства.

«Основная часть любой стратегии, направленной на то, чтобы заставить Владимира Путина отступить, состоит в том, чтобы сделать последствия вторжения крайне болезненными для олигархов», — говорится в тексте, представленном пресс-службой сенатора Рубио.

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Имена самих российских олигархов, которых должны коснутся санкции, не уточняются. Зато, согласно предложению Рубио, в случае вторжения на Украину рестрикции коснутся российского президента Владимира Путина, премьер-министра Михаила Мишустина, министра обороны Сергея Шойгу. Их потенциальные американские визы будут аннулированы, а возможные активы в США будут заморожены.

Также в инициативе содержится предложение о «запрете на сделки с российскими компаниями в энергетическом, финансовом, горнодобывающем и аэрокосмическом секторах российской экономики», санкции против международной межбанковской системе SWIFT, если та «не прекратит предоставление услуг российским банкам и компаниям, попавшим под санкции законопроекта», рестрикции в отношении газопровода «Северный поток — 2».

Кроме того, Рубио призывает «подтолкнуть другие страны к введению соответствующих санкций против России» и обязывает госсекретаря разработать стратегию этого. В пресс-службе подчеркнули, что инициатива «не будет зависеть от президента Байдена, который будет решать, что считать вторжением на Украину».

«Президент Байден, похоже, не понимает, что Америка должна демонстрировать силу и решимость, а не слабость. Я призываю своих коллег по Сенату вместе со мной принять этот законопроект, пока не стало слишком поздно», — обращается Рубио в связи с внесением законопроекта к законодателям.