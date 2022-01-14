Лидеры Турции и Англии озабочены наращиванием сил России у границ с Украиной

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и президент Турции Тайип Эрдоган выразили значительную озабоченность наращиванием сил России у границ с Украиной. Об этом говорится в сообщении, распространенном канцелярией главы британского правительства по итогам телефонного разговора двух политиков, состоявшегося в пятницу.

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«Они поделились значительными опасениями по поводу наращивания российских сил на границе с Украиной и подчеркнули готовность НАТО избежать дальнейшей эскалации. Они привержены продолжению работы с использованием средств НАТО для того, чтобы найти решение», — отмечается в коммюнике.

