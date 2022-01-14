Россия сообщила Азербайджану о переговорах с США и HATO

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков подробно проинформировал в пятницу руководителей посольств Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана об итогах состоявшихся в Женеве, Брюсселе и Вене консультаций с США и HATO по вопросам обеспечения гарантий безопасности РФ.

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«Представители дипмиссий были подробно проинформированы по итогам состоявшихся 9-13 января в Женеве, Брюсселе и Вене консультаций с США, HATO по вопросам обеспечения международно-правовых гарантий безопасности Российской Федерации, а также обсуждения этой тематики на заседании Постоянного совета ОБСЕ», — говорится в сообщении МИД РФ.

