Зеленский поблагодарил президента Алиева

«Благодарю Вас за поддержку Украины, нашего суверенитета, совместных проектов между нашими государствами. Уверен, эти проекты в будущем будут способствовать развитию наших отношений»

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на встрече в расширенном составе в рамках визита президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева в Украину.

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«Сегодня мы затронули несколько вопросов: энергетического характера, инфраструктуры, транспорта, военно-технического сотрудничества и другие. Я думаю, что вопрос агропромышленного комплекса является самым важным, и мы обязательно подпишем важные документы, как начало этих совместных проектов, продолжим завершение реализации этих проектов на уровне министерств. Хочу еще раз поблагодарить президента Азербайджана за то, что в такое сложное время он нашел время для поездки в Украину. Это не первая поездка, и я уже четко понимаю, что не последняя», — отметил В.Зеленский.