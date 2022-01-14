Пашинян вплотную занялся восстановлением ж/д-магистрали Араздейен-Мегри

Премьер-министр Армении Никол Пашинян принял решение о создании рабочей группы для восстановления железнодорожной линии Араздейен-Мегри. В группу вошли 10 человек.

Руководителем рабочей группы назначен бывший посол Армении в Иране, а ныне советник премьера Арташес Туманян. Он обязан раз в квартал представлять отчет о проделанной работе, уточняет «Спутник».

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Основная часть железной дороги Араздейен-Мегри будет проходить по территории Нахчыванской Автономной Республики.