Швеция выведет свои войска из Мали из-за ЧВК Вагнера

Правительство Швеции решило завершить свое участие в европейской контртеррористической операции Takuba, которая проводилась в Мали, из-за прибытия туда бойцов частной военной компании (ЧВК) Вагнера. В течение 2022 года оттуда выведут шведскких военных, сказала глава МИД Швеции Анн Линде. Цитату приводит Reuters.

«Мы знаем, что там действуют вагнеровцы, если их влияние на обстановку [в Мали] усилится, мы не сможем оставлять там столько военных», — признала министр. По ее словам, прибытие бойцов на помощь официальным властям недопустимо, у этого «будут последствия».

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