Жена Макрона: Я не трансгендер

Брижит Макрон, которая является супругой президента Франции Эмманюэля Макрона, опровергла слухи о том, что она является трансгендером. Соответствующее заявление она сделала во время выступления на радиостанции RTL France.

«Они (злоумышленники — прим.) изменили мое генеалогическое древо. И я вдруг оказалась моим же братом», — сказала она.

Первая леди Франции добавила, что она вместе с адвокатом добились удаления ложной информации.

Ранее неизвестные распространили слухи о том, что супруга президента Франции провела операцию по смене пола.