Кампания от Mastercard и Starbucks

Mastercard и Starbucks запускают новую промокампанию по расширению использования Apple Pay в Азербайджане.

Любители кофе, которые расплачиваются своей картой Mastercard или Maestro, зарегистрированной в Apple Pay, получат специальный шоколадный подарок в Starbucks.

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Те любители кофе, которые расплатятся в Starbucks за любимый напиток посредством Apple Pay с подключенными к сервису картами Mastercard или Maestro, получат в подарок шоколадную монету Milk Chocolate Coin.

Кампания доступна для банковских карт с поддержкой Apple Pay и ограничена в общей сложности 6000 транзакциями. Дополнительную информацию можно найти по адресу:

Mastercard Apple Pay | Быстрые и безопасные платежи

Кампания будет действительна с 06.01.2022 по 31.03.2022. Количество подарков ограничено.