Мини-спутник Турции отправил первый сигнал на Землю

Первый мини-спутник Турции Grizu-263A, запущенный в космос 13 января на ракете-носителе Falcon 9, успешно выведен на орбиту.

Спутник был разработан специалистами из группы Grizu-263 в рамках проекта «Первый «карманный» спутник Турции», передает «Анадолу».

Аппарат получил название в память о 263 горняках, погибших при взрыве в шахте в районе Козлу турецкой провинции Зонгулдак 3 марта 1992 года.

Grizu-263A будет функционировать на низкой околоземной орбите (высота около 525 км). Срок эксплуатации — 4 года 8 месяцев.

Как сообщили в сталелитейной компании Erdemir, для вывода на орбиту первого мини-спутника Турции, запущенного с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида, США), понадобилось три часа. С аппарата уже получен первый сигнал.