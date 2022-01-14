НАТО приняла решение о приеме Украины и Грузии, заявил Столтенбергс

НАТО приняла решение о вхождении Украины и Грузии в альянс, но не устанавливала сроки. Об этом заявил генеральный секретарь организации Йенс Столтенберг в интервью газете Repubblica.

«Украина уже обратилась с просьбой о присоединении, и мы решили работать над этим, поддерживая ее реформы, помогая в модернизации вооруженных сил по нашим стандартам. В 2008 году мы решили, что Украина и Грузия станут членами НАТО, но мы не устанавливали, когда именно», — пояснил Столтенберг.

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По его словам, с 2014 года оборонительная способность Украины заметно выросла, а вопрос о вхождении страны в альянс будет решать Киев и 30 государств — участников Организации Североатлантического договора.

«Но Киев пока не входит в НАТО. Обязательство защищать союзников распространяется только на членов НАТО», — напомнил он.

Обозреватели газеты The New York Times считают, что Украина в ближайшее время не сможет вступить в НАТО. По их мнению, европейские союзники по альянсу сомневаются в необходимости этого шага, а для принятия нового члена требуется консенсус всех стран. Обозреватели указывают, что у России есть экономические рычаги давления на страны ЕС, поэтому европейские союзники не хотят портить отношения с Москвой.

В то же время Столтенберг подчеркивал, что НАТО не пойдет «ни на какие компромиссы» по вопросу расширения и размещения войск на востоке Европы, и каждая страна имеет право на выбор собственного пути, а также на принятие решения о вступлении в альянс.