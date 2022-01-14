Лавров: Россия была активна вовлечена в урегулирование карабахского конфликта

Россия была активна вовлечена в урегулирование карабахского конфликта.

Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на ежегодной пресс-конференции, пишет Report.

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«Активно были вовлечены в работу по урегулированию и содействию различных конфликтов, это Карабах, Сирия, Ливия, Афганистан, иранская ядерная программа, Палестина и Израильские дела, а также ситуация на корейском полуострове», — заявил Лавров.

Он отметил, что миротворческие силы России помогли справиться с «откровенной террористической угрозой», которая оказалась на территории Казахстана.