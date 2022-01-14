Атакованы украинские правительственные сайты, ЕС спешит на помощь

На украинские правительственные сайты была совершена масштабная хакерская атака., написал в Twitter пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Олек Николенко.

«В результате кибератак временно приостановили работу интернет-сайты Министерства иностранных дел и ряда других государственных структур. Наши IT специалисты уже приступили к восстановлению работы систем», — написал представитель МИД Украины.

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В связи с атаками уже начато расследование.

ЕС окажет Украине экстренную помощь в ответ на кибератаку против этой страны, мобилизует на это все ресурсы, заявил Боррель. По его словам, ЕС не владеет информацией о том, кто стоит за кибератакой на Украину.