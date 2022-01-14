Раскрыта новая функция WhatsApp для смартфонов

В бета-версию WhatsApp для смартфонов на iOS добавили новую функцию — возможность оставлять «Реакции» на сообщения, как в соцсети Facebook. Как сообщает WABetaInfo, это означает скорое появление возможности у всех пользователей мессенджера.

По данным портала, в версии 22.2.72 раскрыты новые настройки для управления «Реакциями». Приложение в том числе позволит выбрать, нужно ли получать уведомления о реакциях в переписках.

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В WABetaInfo пояснили, что пользователи смогут оставить одну реакцию на каждое сообщение. Всего для реакций будет шесть эмодзи. Вероятно, часть из них будут похожи на те, что в конце декабря с обновлением ввел мессенджер Telegram.

По неофициальной информации, в WhatsApp появятся такие реакции, как «Нравится», «Люблю», «Смеюсь», «Удивлен», «Грустно» и «Спасибо», копируя их с Facebook. Пользователи смогут увидеть в групповом чате реакции всех собеседников на конкретное сообщение.