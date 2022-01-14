Салливан заявил, что угроза военного вторжения России в Украину остается высокой

Администрация США считает, что состоявшиеся консультации по российским предложениям в сфере безопасности были полезными. Об этом заявил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан на брифинге для журналистов, передает ТАСС.

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«Мы завершили неделю интенсивного дипломатического взаимодействия в ряде форматов: диалог по стратегической стабильности, Совет Россия — НАТО и ОБСЕ. Россия выразила свою обеспокоенность, мы — свою, в том числе относительно действий РФ, которые подрывают европейскую безопасность, о чем госсекретарь США Энтони Блинкен убедительно говорил на прошлой неделе», — сказал он. «Мы придерживались принципа взаимности, который является для нас ключевым, — отметил Салливан. — Мы были тверды в наших принципах и ясно говорили о том, в каких сферах мы можем добиться прогресса, и о том, какие сферы являются непроходными. В полной мере были продемонстрированы единство союзников и трансатлантическая солидарность».

«Дискуссии были откровенными и прямыми. Они были полезными. Они дали нам и союзникам поводы задуматься, и они дали России поводы задуматься, — сказал помощник Байдена. — Теперь мы будем размышлять и консультироваться с союзниками относительно того, как действовать дальше». «Мы готовы к продолжению дипломатического взаимодействия, чтобы содействовать миру и стабильности в Евроатлантике. Мы в той же степени готовы к тому, что Россия изберет иной путь», — добавил Салливан.

Сроки новых переговоров США и России по безопасности пока не определены, Вашингтон намерен сначала проконсультироваться со своими союзниками и партнерами, заявил Салливан.

«Нет никакой установленной даты для каких-либо дальнейших переговоров. Нам надо сначала проконсультироваться с союзниками и партнерами», — сказал он. «Мы находимся в контакте с российской стороной и посмотрим, что будет дальше», — добавил Салливан.

Угроза военного вторжения РФ в Украину остается высокой, заявил Салливан.

Помощник президента США подчеркнул, что разведывательное сообщество Соединенных Штатов пока не пришло к окончательному выводу относительно намерений РФ. «Определенно, дела обстоят таким образом, что опасность военного вторжения остается высокой», — утверждал он.

Салливан отметил, что на данный момент сохраняется возможность решения вопросов европейской безопасности дипломатическим путем. «Если Россия предпочтет пойти по другому пути, мы ответим соответствующим образом», — заявил он.

Соединенные Штаты намерены усилить в военном плане страны восточного фланга НАТО в случае вторжения России на Украину, заявил Салливан.

Его попросили рассказать, на какие шаги готовы пойти США в случае вторжения РФ в Украину, кроме очередных санкций. «Мы четко заявили как непосредственно России, так и публично о некоторых других вариантах, и они включают изменения в вооруженных силах и потенциале, которые Соединенные Штаты и НАТО развернут для союзников на восточном фланге, чтобы усилить и укрепить надежность обороны союзников на их территории», — сказал Салливан.

По его версии, США ясно дали понять, что в случае вторжения «будет существенно усилена поддержка, которая сейчас оказывается Украине». Кроме того, продолжал советник американского лидера, штаты собираются проработать с союзниками в Европе и других частях мира «вопросы экспортного контроля, которые могут повлиять на стратегические отрасли промышленности в России». «Таковы некоторые из дополнительных инструментов, которые мы можем использовать в данном контексте. Все они сводятся к основному предложению о том, что Соединенные Штаты будут стремиться укреплять и усиливать нашу позицию и позицию наших союзников, а также поддерживать Украину в случае вторжения», — заключил Салливан.

США считают, что Россия якобы может придумать повод для вторжения в Украину, включая диверсию и информационные операции, заявил Салливан.

«Наше разведывательное сообщество обрабатывает информацию, что Россия проводит работу, чтобы сфабриковать повод для вторжения, включая саботаж и информационные операции, обвинив Украину в подготовке нападения на российские силы на востоке Украины», — сказал он.

Салливан добавил, что по такому сценарию события уже разворачивались в 2014 году. «Мы представим прессе дополнительные детали того, что мы считаем таким потенциальным созданием предлога, в течение 24 часов», — отметил он.

Вопрос о том, как будет разрешена ситуация вокруг Украины, должен быть решен тем или иным образом «в обозримом будущем», считает Салливан.

«Мы готовы продолжать двигаться по пути дипломатии, и мы готовы также пойти по другому пути», — сказал он. «Вопрос о том, какой путь [будет выбран], стоит перед нами сейчас. Не через год, не через пять лет, он стоит перед нами в обозримом будущем», — подчеркнул Салливан.

«Мне сложно говорить, как обстоят дела с точки зрения дипломатии, потому что мы только завершили эти четыре дня [переговоров с РФ], нам надо взять паузу и проконсультироваться с союзниками и партнерами», — отметил помощник американского лидера. «Мы обдумаем, как обстоят дела, мы проведем консультации, а затем определим, какими будут наши дальнейшие шаги. Россиянам надо будет сделать то же самое», — добавил он.

Салливана спросили, устроит ли Вашингтон ситуация, при которой никакого вторжения России в Украину, которого опасаются в США, так и не произойдет, но в то же время российские войска останутся на своих нынешних позициях. Помощника Байдена попросили уточнить, намерена ли американская администрация в таком случае вводить какие-либо санкции против РФ. «Если мы окажемся в ситуации, которую вы описали, то будем решать эти вопросы по мере поступления. Но я не стану сегодня заниматься обсуждением гипотетической ситуации и нашей реакции на нее», — ответил представитель Белого дома.