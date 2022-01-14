Племянник Назарбаева остался на посту первого зампреда КНБ Казахстана

Племянник экс-президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Самат Абиш остался на посту первого заместителя председателя Комитета национальной безопасности (КНБ) республики. Об этом говорится в заявлении на сайте ведомства.

«В связи с поступающими запросами сообщаем, что С.Абиш продолжает занимать пост Первого заместителя Председателя КНБ РК», — говорится в заявлении.

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В ведомстве добавили, что в настоящее время он находится в ежегодном отпуске.