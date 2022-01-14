Миротворческие контингенты Армении, Таджикистана и Кыргызстана покинули Алматы

Подразделения миротворцев ОДКБ из Армении, Таджикистана и Кыргызстана покинули Алматы и направились к местам постоянной дислокации, сообщает в пятницу ТАСС.

Подразделения из Армении произвели погрузку своей автомобильной техники и личного состава в три военно-транспортных самолета Ил-76 ВКС России и вылетели с аэродрома Алматы.

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В свою очередь таджикские военнослужащие убыли на борту одного российского Ил-76, забрав с собой на время каникул еще и своих курсантов, обучающихся в военных учебных заведениях Казахстана.

Кыргызские же миротворцы выдвинулись с территории Алматинской ТЭЦ-2, охрану которой они обеспечивали, на собственной автоколонне в сторону границы своего государства. Им предстоит преодолеть около 250 км до территории Кыргызстана. В составе колонны в том числе следуют и бронеавтомобили Dajiang.