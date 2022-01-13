США отреагируют на возможное продвижение России в Латинскую Америку

Соединенные Штаты будут действовать решительно, если Россия предпримет «попытки» продвинуться в Латинскую Америку и разместить там свои силы, заявил помощник американского президента по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан. Его слова приводит ТАСС.

«Если Россия будет двигаться в этом направлении, мы будем реагировать решительно», — заявил Салливан.

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Ранее заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков в ответ на вопрос о вероятности развертывания российской военной инфраструктуры на Кубе и Венесуэле заявил: «Я не хочу ничего подтверждать, ничего исключать здесь тоже не буду». Слова замглавы внешнеполитического ведомства приводит ТАСС.

