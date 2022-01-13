Столтенберг гарантирует Швеции и Финляндии скорейший прием в НАТО

Швеция и Финляндия отвечают стандартам НАТО в большинстве сфер и могут «очень быстро» стать членами альянса, если обратятся с таким запросом и примут политическое решение, заявил генсек организации Йенс Столтенберг.

«Швеция и Финляндия являются нашими близкими партнёрами, мы работали вместе, проводим совместные учения. Они отвечают стандартам НАТО в большинстве сфер, у них хорошо организованные, хорошо управляемые институты безопасности и обороны», — сказал он на совместной пресс-конференции с президентом Эстонии.

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Генсек альянса подчеркнул, что «это может произойти очень быстро», если они обратятся с таким запросом.

«Но в конце концов это требует политического решения Швеции и Финляндии, а также 30 союзников по НАТО», — цитирует Столтенберга РИА Новости.