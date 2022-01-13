В Корее строят планы по аренде дальневосточных регионов России

Кандидат в президенты Республики Корея Хо Ён Гён заявил, что в случае прихода к власти предложит России отдать в долгосрочную аренду шесть регионов Дальнего Востока.

По словам главы Партии революционных дивидендов, это станет первым шагом к созданию совместной зоны экономического процветания в Северо-Восточной Азии.

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Политик назвал Сахалин, Амур, Хабаровск, Магадан, Камчатку и Чукотку, где, по его мнению, проживает много корейцев. «Нам необходимо арендовать у России эти районы, создав пояс экономического развития по направлению Пусан – Владивосток», – сказал Хо Ён Гён (цитата по ТАСС).

Он планирует, что в этих регионах можно будет производить сельскохозяйственную продукцию, в том числе сою и пшеницу, и это «будет выгодно обеим странам и укрепит двусторонние отношения».

Хо Ён Гён отметил возможность строительства на арендуемой территории атомной электростанции, электроэнергия которой поставлялось бы на Корейский полуостров.

«Если мы будем развивать восток России, она получит большую прибыль и экономические преимущества. Мы сможем превратить эту местность в развитый регион, который станет жизненно важным», – передает агентство слова политика.

