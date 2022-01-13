Израильские военные по ошибке застрелили своих офицеров

Двое майора армии Израиля погибли после того, как по ним был ошибочно открыт огонь израильскими военными в Иорданской долине. Об этом сообщает пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в четверг, 13 января.

«Два офицера армии обороны Израиля были убиты во время патрулирования в районе военной базы израильской армии в Иорданской долине. Офицеры были неверно идентифицированы и по ошибке убиты огнем армии Израиля», – говорится в сообщении.

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Обстоятельства происшествия выясняются. Семьи погибших уведомлены о случившемся.

Позже военные добавили, что погибли два майора – Офек Аарон и Итамар Эльхарар. Они командовали ротами подразделения Эгоз.