«Казахстанские уроки»: Мирзиёев возразил Лукашенко

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев назвал необоснованным заявление белорусского коллеги Александра Лукашенко о том, что стране следует извлечь уроки из произошедших в Казахстане событий. Об этом сообщил в своем Telegram-канале пресс-секретарь узбекского лидера Шерзод Асадов.

«На днях со стороны руководителей некоторых государств были сделаны необоснованные заявления о том, что Узбекистан должен извлечь уроки из произошедших в Казахстане событий. Располагаем всем необходимым потенциалом и мощью для адекватного реагирования на любую угрозу», — сказал Мирзиёев на заседании Совета безопасности.

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Глава государства подчеркнул, что в Ташкенте внимательно следят за ситуацией в регионе, всеми вызовами и угрозами его безопасности.

10 января в ходе выступления на во внеочередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ по ситуации в Казахстане, президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что уроки из этих событий должен извлечь Узбекистан. «Если нет, то, по нашей информации, их взгляды брошены на Узбекистан», — сказал, в частности, Лукашенко (цитата по «Анадолу»).