О Навальном сняли фильм

Компании HBO Max и CNN Films сняли документальный фильм «Навальный» о российском политике Алексее Навальном. Об этом пишет «Медуза» со ссылкой на Deadline.

В фильме рассказывается об отравлении политика, его лечении и возвращении в Россию.

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Дата премьеры фильма пока не называется.

В инстаграме Алексея Навального говорится, что мировая премьера «состоится вот-вот» и что его покажут в стриминговом сервисе HBO Max.

