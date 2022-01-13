Дело об изнасиловании: сына Елизаветы II лишили патронажа и военных званий

Принц Эндрю, являющийся сыном королевы Елизаветы II, был лишён королевского патронажа и военных званий. В настоящий момент он проходит в качестве обвиняемого по делу об изнасиловании. Об этом говорится в заявлении Букингемского дворца.

Уточняется, что принц по-прежнему не будет выполнять никаких общественных обязанностей.

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Также подчёркивается, что по делу об изнасиловании он будет защищаться как частное лицо.

