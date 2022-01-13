Древесная лягушка впредь будет носить имя Греты Тунберг

Крошечная древесная лягушка, недавно открытая учеными, была названа в честь активистки Греты Тунберг и ее работы, подчеркивающей важность борьбы с изменением климата, пишет «Новое время».

Ученые обнаружили лягушку во время экспедиции на гору Чуканти в Панаме, где обитают многие уникальные и эндемичные виды, но которая потеряла более 30% своего лесного покрова за последнее десятилетие.

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Авторы исследования пишут, что высотные виды, такие как дождевая лягушка Греты Тунберг (Pristimantis gretathunbergae), уязвимы для мелкомасштабных изменений окружающей среды и изменения климата и «подвергаются постоянному риску исчезновения».

Панамская некоммерческая организация Adopt a Rainforest Association создала на горе частный охраняемый природный заповедник, где ученые обнаружили 56 неописанных видов. Однако нехватка финансирования, усугубляемая COVID-19, привела к нехватке рейнджеров для защиты этого уникального «острова».

Дождевые лягушки Греты Тунберг (Pristimantis gretathunbergae) крошечные (от 3 до 4 см в длину) и проводят большую часть своего времени, прячась в бромелиевых, лиственных растениях, прикрепленных к деревьям. Там они спят, спариваются и откладывают яйца. Исследователи говорят, что их характерные черные глаза редко встречаются среди древесных лягушек в Центральной Америке.

Абель Батист, исследователь Автономного университета в Панаме, и Конрад Меберт из Государственного университета Санта-Круз в Бразилии, вместе с местными гидами, добирались в заповедник Чуканти на лошадях по крутым склонам горы. Оказавшись там, они разбили базовый лагерь для поиска амфибий и рептилий.

Поскольку гора высокая и изолированная (более 100 км от любых других облачных лесов), здесь эволюционировали многие уникальные и эндемичные виды, что делает ее подходящей территорией для открытия видов.

«В первую ночь на пути к вершине горы лес был очень темным и весь был покрыт облаками», — сказал Батиста. «Около 10 часов вечера, между листьями бромелиевых, мы увидели желтогубую и большую лягушку. Мы сразу же поняли, что это может быть другой вид, отличный от тех, что были описаны в Панаме до того времени».

Используя анализ ДНК, исследователи подтвердили, что лягушка действительно была новой для науки.

«Бедственное положение дождевой лягушки Греты Тунберг тесно связано с потеплением климата, поскольку повышение температуры разрушит ее небольшую горную среду обитания», — сказал Батиста.

Когда температура повышается, многие виды приспосабливаются, перемещаясь выше. Но видам, которые уже живут наверху, больше некуда идти. Высокогорные виды особенно уязвимы к мелкомасштабным изменениям окружающей среды и климата и «подвергаются постоянному риску исчезновения».