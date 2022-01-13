Захарова набросилась с критикой на нового министра информации Казахстана

Россия считает неприемлемыми националистические высказывания нового министра информации Казахстана Аскара Умарова. Такое заявление сделала на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Заявления националистического толка, сюда входят все: и ксенофобия, и разжигание ненависти и так далее, которые справедливо вызвали, как многие сказали, обострённую реакцию у граждан и России, и Казахстана, — мы считаем неприемлемыми. Возможно, что-то приписывается, чего не говорилось, но я опровержений не видела», — сказала дипломат.

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По её словам, назначение нового состава правительства — это суверенное дело Казахстана. Помимо того, власти страны твёрдо нацелены на «всестороннее углубление дружественных отношений» с Россией и на обеспечение прав всех граждан Казахстана.