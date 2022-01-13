Папикян принял нового главу росмиротворцев

Министр обороны Армении Сурен Папикян в четверг встретился с новым командующим российским миротворческим контингентом, генерал-майором Андреем Волковым. Об этом сообщает пресс-служба оборонного ведомства Армении.

Отмечается, что во встрече участвовал также замглавы Южного военного округа, генерал-лейтенант Рустам Мурадов.

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Папикян поздравил Волкова с назначением и пожелал успехов в выполнении миротворческой миссии.

В ходе встречи стороны высоко оценили усилия России, направленные на стабилизацию военно-политической ситуации в регионе, а также эффективность деятельности миротворцев.

Участники переговоров также обменялись мнениями по другим вопросам региональной безопасности.

