Иск Кочаряна против Пашиняна рассмотрят позже

Заседание суда по иску второго президента Армении Роберта Кочаряна против премьер-министра Никола Пашиняна отложено.

Представитель Никола Пашиняна ходатайствовал отложить судебное заседание с целью изучения полного варианта заявления Пашиняна 1 марта прошлого года на площади Республики. Суд удовлетворил ходатайство ответчика, пишет News.am.

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Следующее заседание состоится в 11 часов 28 февраля.

Гражданский иск касается озвученных Николом Пашиняном на митинге 1 марта прошлого года на площади Республики клеветнических высказываний, напоминает News.am. В апреле адвокат Роберта Кочаряна Айк Алумян подал иск с требованием защиты чести и достоинства от публично выраженной клеветы и возмещения нематериального ущерба, причиненного клеветой.