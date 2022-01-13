Лавров: Обвиняют нас в том, что мы это спровоцировали, чтобы ворваться в Казахстан и взять его под свой контроль

Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал конспирологической теорией домыслы о том, что Москва спровоцировала кризис в Казахстане, чтобы взять его под контроль, передает РИА Новости.

«Есть много сейчас конспирологических теорий. Одна часть этих теоретиков, что все это устроено Западом, чтобы ослабить наши позиции перед переговорами в Женеве и Брюсселе. Другие обвиняют нас в том, что мы это спровоцировали, чтобы ворваться в Казахстан и взять его под свой контроль. Это все от лукавого», — сказал министр в интервью программе «Большая Игра» на Первом канале.

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По его словам, казахстанские власти проводят полноценное расследование и огласят результаты. Ситуация, подчеркнул он, не имеет никакого отношения к Москве.