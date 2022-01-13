Захарова довольна позицией Организации тюркских государств по Казахстану

Россия положительно оценивает позицию Организации тюркских государств (ОТГ) в связи со стабилизацией ситуации в Казахстане.

Об этом сегодня на брифинге сказала официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя заявление, принятое 11 января на внеочередном заседании министров иностранных дел государств-участников ОТГ.

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М.Захарова подчеркнула важность поддержки независимости Казахстана, выраженной в этом заявлении.