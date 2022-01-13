Россия устами Захаровой обеспокоена обострением на границе Азербайджана и Армении

Россия обеспокоена обострением на границе Азербайджана и Армении, призывает стороны отказаться от силовых методов.

Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, пишет ТАСС.

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«Мы призываем стороны воздержаться от применения силовых методов и решать все без исключения спорные вопросы политико-дипломатическим путем. В долгосрочном плане основным рецептом обеспечения стабильности и безопасности в регионе является начало процесса делимитации и демаркации армяно-азербайджанской границы. Об этом говорится в совместном заявлении лидеров трех стран от 26 ноября 2021 года. Важно провести работу по созданию двусторонней комиссии. Россия готова оказать в этом всестороннюю и консультативную помощь», — подчеркнула официальный представитель МИД России.