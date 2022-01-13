Путин: «В целом надо возвращаться домой — мы свою задачу в Казахстане выполнили». Видео

Возвращение миротворцев стран ОДКБ из Казахстана, которое должно начаться 13 января, завершится 19 января. Об этом министр обороны России Сергей Шойгу заявил на встрече с президентом страны Владимиром Путиным, сообщается на сайте Кремля.

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«Начинаем вывод сегодня. Завтра 14-ю бортами выводим все силы наших коллег — Армении, Таджикистана, Беларуси. Киргизские коллеги выходят — с учетом того, что они рядом, — своим ходом. Далее, в течение пяти дней по мере передачи объектов будет осуществляться вывод и оставшихся миротворческих сил. Планируем завершить всю работу 19 числа», — отметил он.

Путин подчеркнул важность того, что правопорядок в Казахстане удалось восстановить с помощью миротворцев ОДКБ.

«По сути, это первая такая операция сил ОДКБ. Объединенными усилиями мы выполнили очень важную задачу. Это позволит руководству Республики Казахстан решать в свободном, в спокойном режиме, в диалоге с обществом вопросы социально-экономического, политического характера. Это очень важно.

В целом надо возвращаться домой — мы свою задачу выполнили», — добавил президент России.