Збигнев Рау: Риск войны в зоне ответственности ОБСЕ выше, чем когда-либо ранее

Риск войны в зоне ответственности ОБСЕ выше, чем когда-либо ранее, заявил председатель ОБСЕ Збигнев Рау, представляя приоритеты польского председательства в организации в штаб-квартире ОБСЕ в Вене, передает РИА Новости.

«Страны-члены сегодня столкнулись с множеством вызовов для нашей общей безопасности. Угроза военных конфликтов, терроризмом, но также и пандемия COVID-19 – все это ведет к росту неуверенности, непредсказуемости, фрагментации и нарастающих опасений в наших обществах», — сказал Рау.

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«Похоже, что риск войны в зоне ОБСЕ в настоящее время больший, чем когда-либо ранее», — добавил он.