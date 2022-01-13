Авиакомпания «Грузинские авиалинии» обанкротилась

Компания «Грузинские авиалинии» перешла в режим реабилитации.

В настоящее время у компании накопился долг на сумму 176 млн. лари в отношении 16 000 частных лиц и более чем 70 компаний, передает «Бизнес Грузия».

Решение о переходе в режим реабилитации было принято тбилисским городским судом 20 декабря.

Согласно постановлению суда, компания оказалась в состоянии финансового кризиса по причине пандемии коронавируса, в результате которого она не смогла обслуживать свои финансовые обязательства.

«Реабилитация будет основана на доходах, которые авиакомпания получит в результате возобновления авиарейсов. Смягчение регуляций даст авиакомпании возобновить полноценную работу, что позволит получать доход и соответственно, выплачивать обязательства кредиторам» — говорится в постановлении суда.