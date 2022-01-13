Путин и Токаев обсудили вывод миротворцев из Казахстана

Президенты России и Казахстана Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев обсудили вопросы, связанные с началом вывода контингентов стран-членов ОДКБ с территории Казахстана, сообщает пресс-служба Кремля.

«Состоялся телефонный разговор президента Российской Федерации Владимира Путина с президентом республики Казахстан Касым-Жомартом Токаевым», — говорится в сообщении.

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«Обсуждены вопросы, связанные с началом согласованного вывода контингентов стран-членов ОДКБ с территории Республики Казахстан», — говорится в сообщении.

Также президент Казахстана выразил особую признательность за помощь и поддержку России.

Добавляется, что Токаев информировал о мерах по окончательному восстановлению порядка в стране, предпринимаемых с учетом эффективных действий Коллективных миротворческих сил ОДКБ.