Ингушскому чиновнику пришлось много извиняться после объятий с Кадыровым

13 января, 13:55, 2022

Бывший начальник управления по делам религии при главе Ингушетии Яхья Хадзиев, извинившийся ранее перед тейпом за теплое приветствие главы Чечни Рамзана Кадырова, записал новое видеообращение. Об этом сообщает «Грозный Информ» в своем Instagram-аккаунте.

Хадзиев заявил, что признает вину и просит у Кадырова прощения за свое высказывание.

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Встреча, вызвавшая недовольство у ингушской стороны, состоялась в начале января. Ингушский чиновник встретил главу Чечни на свадьбе сына потомка проповедника, чеченского суфийского шейха и основателя движения зикристов Кунта-хаджи Кишиева. Хадзиев, приветствуя Кадырова, приобнял его, за что был резко раскритикован представителями тейпа.

После этого он принес извинения за произошедшее. «Я поступил неправильно, поприветствовав и обняв его. Простите меня ради Всевышнего. Я не подозревал, что это будет так неприятно для вас», — заявил чиновник.

Кадыров в ответ резко раскритиковал ингушскую общественность. «Призвали извиниться за объятия со мной. Когда такое недостойное поведение имело место быть между нашими народами? […] Я просил его обняться со мной? Я подзывал его к себе?» — заявил он.