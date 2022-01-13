В Казахстане задержали двух бывших заместителей председателя КНБ

По делу экс-председателя Комитета национальной безопасности (КНБ) Казахстана Карима Масимова начаты расследования по фактам насильственного захвата власти, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу КНБ.

«В рамках данного дела дополнительно начаты досудебные расследования по фактам действий, направленных на насильственный захват власти и превышения должностных полномочий», — говорится в сообщении.

Кроме того, по подозрению в совершении указанных преступлений помимо Масимова задержаны бывшие заместитель председателя КНБ — начальник Службы специального назначения «А» Ануар Садыкулов и заместитель председателя КНБ Даулет Ергожин, уточнили в спецслужбе.

11 января следственный суд Нур-Султана арестовал экс-главу КНБ Казахстана Карима Масимова на 2 месяца по подозрению в государственной измене.