В Казахстане задержали четырех граждан ЦАР по подозрению в причастности к беспорядкам

Сотрудники Пограничной службы Комитета национальной безопасности (КНБ) Казахстана задержали четырех граждан Центрально-Африканской Республики по подозрению в участии в беспорядках в Алматы. Об этом сообщила в четверг пресс-служба КНБ.

Читайте нас в Telegram, подписавшись на официальный канал. Там вы найдете самые свежие материалы!

«Пограничной службой во взаимодействии с территориальными подразделениями КНБ, с привлечением подразделения специального назначения «Арлан» МВД проводятся оперативно-разыскные мероприятия в Алматинской области. В результате задержаны восемь человек по подозрению в причастности к беспорядкам и нападению на департамент полиции города Талдыкорган и восемь, в том числе четверо граждан ЦАР, возможно причастных к беспорядкам и мародерствам в городе Алматы», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, задержанные переданы в подразделения полиции.