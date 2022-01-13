Иммунолог: Носитель «омикрон»-штамма может заразить до 100 человек одновремено

Штамм коронавируса «омикрон» может поразить одновременно 100 человек, если его носитель чихнет или покашляет.

Именно такое мнение выразил иммунолог Владимир Болибок в интервью телеканалу «Москва-24».

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«Я так полагаю, что даже разговора, обычного дыхания и зевания достаточно, чтобы выделился аэрозоль, содержащий частички слюны, слизи, в которых будет достаточное количество вируса, чтобы заразить другого человека. Если кто-то один кашлянул или чихнул, то такого количества хватит человек на 100 сразу», — сказал он.

Болибок подчеркнул, что «омикрон» превзошел корь по контагиозности. «До сих пор у нас такой заразности не было ни разу. Корь считалась самым заразным заболеванием, но «омикрон» в этом отношении превзошел даже ее. В связи с этим совершенно колоссальное количество одномоментно заразившихся», — отметил он.

26 ноября Всемирная организация здравоохранения обозначила штамм коронавируса В.1.1.529, обнаруженный на юге Африки, греческой буквой «омикрон».