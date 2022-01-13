Младшая дочь Назарбаева поблагодарила казахстанцев за поддержку

Младшая дочь бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Алия заявила, что тяжело переживает о случившихся последних событиях в стране и поблагодарила казахстанцев за поддержку в адрес ее отца.

«С тяжёлым сердцем переживаю трагические события в нашей стране. Нет слов, чтобы выразить боль и сожаление из-за жертв и погибших людей. Выражаю искренние соболезнования семьям всех погибших», — написала она на своей странице в Facebook.

Она выразила надежду, что «этот жестокий урок для всех нас станет последним в нашей истории». «Это неправильно, когда люди гибнут в мирное время», — отметила дочь первого президента Казахстана.

«Также благодарю вас за слова поддержки, которые получаю от вас. И благодарю вас за моральную поддержку моего отца в данный момент, он получает много сообщений в эти дни от жителей разных регионов», — заявила Назарбаева.