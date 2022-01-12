Сенат США грозит ввести санкции против Путина и его окружения

Сенат США опубликовал законопроект о санкциях, которые предлагается наложить на Россию в случае вторжения российских войск в Украину, а также в случае дальнейшей эскалации конфликта вокруг этой страны.

Среди предложенных мер — запрет на въезд в США и заморозка американских активов президента, премьер-министра, главы МИД и министра обороны России, а также командующих различными типами войск и других лиц, которых Белый дом сочтет причастными к агрессии против Украины.

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В течение 30 дней после вторжения президент США будет обязан ввести санкции против как минимум трех крупнейших российских банков. Также предлагается ввести санкции против российского внешнего долга и против газопровода «Северный поток — 2».

Помимо этого, в течение полугода Минфин, Госдепартамент и разведка должны будут опубликовать детальный доклад об имуществе Владимира Путина, его родственников и приближенных бизнесменов. К ним также могут быть применены санкции.

Также США должны будут увеличить военную помощь Украине.

Документ внесли 26 сенаторов во главе с Робертом Менендесом, главой комитета по международным делам.

По данным газеты The Washington Post, Белый дом поддерживает предложенный пакет санкций.