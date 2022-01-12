Госдеп рассчитывает на снижение напряженности между Ереваном и Баку

Госдепартамент США выразил обеспокоенность по поводу обострения ситуации на границе Азербайджана и Армении.

Об этом говорится в официальном Twitter-аккаунте Бюро Госдепартамента США по вопросам Европы и Евразии.

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«Мы обеспокоены сообщениями об инцидентах между силами Армении и Азербайджана, которые привели к потерям. Мы выражаем соболезнования семьям погибших и призываем стороны снизить напряженность, включая вывод войск, демаркацию границ и возвращение задержанных», — говорится в сообщении.

