Ресторатор Тимарцев призывал азербайджанцев «встать на колени и отдать Карабах», а теперь извиняется

Ведущий Versus Battle и ресторатор Александр Тимарцев извинился за песню годичной давности, в которой призывал азербайджанцев встать на колени и отдать Армении Карабах.

По словам ресторатора, видео с его призывом было записано год назад, в тот момент он находился на вечеринке с друзьями из Армении в состоянии сильного алкогольного опьянения.

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«Прошу меня понять и простить. Впредь даже не планирую открывать свой рот на эту тему», — сказал он, добавляя, что его слова были «абсолютно недопустимыми».

