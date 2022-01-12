Путин озаботился надзором за тюрьмами

Президент России Владимир Путин заявил, что необходимо усилить надзор за соблюдением законности в местах лишения свободы.

Об этом он рассказал на заседании, посвященном 300-летию со дня образования органов прокуратуры.

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«Необходимо усиление надзора за соблюдением законности в учреждениях уголовно-исполнительной системы», — приводит ТАСС слова Путина.

Он отметил, что «эту работу нужно вести во взаимодействии с другими государственными структурами, общественными и правозащитными организациями».